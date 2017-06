Mishandelaar ambulancepersoneel: 'Heb juist veel respect voor ze'

Een waas. Alsof hij er zelf bij was, maar ook weer niet. ,,Ik was toeschouwer van mijn eigen fysieke handelingen’’, blikte de 34-jarige man donderdag in de rechtbank van Arnhem terug. Onder invloed van de harddrugs GHB stichtte de Zevenaarder tweemaal brand in zijn appartement en mishandelde hij ambulancepersoneel in Bemmel.

Rondstruinen

Dat laatste incident vindt 14 augustus 2016 plaats. Bij de politie komt een melding binnen over een verwarde man, die slecht ter been is en doelloos door Bemmel struint. Als omstanders hem aanspreken, volgt geen reactie. Agenten ter plekke kijken in de rugzak van de man en vinden een buisje met daarin een doorzichtige vloeistof. GHB, zo komt later vast te staan. Uit identiteitspapieren blijkt het om een 34-jarige Zevenaarder te gaan. Nadat de man ook nog eens zijn bewustzijn verliest, laten de agenten een ambulance aanrijden. Die moet de Zevenaarder naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem te brengen.

Paniek

Maar halverwege de rit ontwaakt de man, die op dat moment is vastgegespt aan een brancard. ,,Ik herinner me vaag hoe ambulancepersoneel om me heen stond en ik alleen maar naar huis wilde’’, verklaarde de man in de rechtszaal. ,,Ik raakte in paniek, begon te schreeuwen en te spartelen.’’ Daarbij zou de Zevenaarder in het wilde weg hebben getrapt en geslagen en in ieder geval één ambulancebroeder hebben geraakt.

Respect

,,Dat vind ik verschrikkelijk’’, aldus de man, die inmiddels al bijna een half jaar clean is. ,,Ik heb veel respect voor zorgpersoneel. Ik heb de afgelopen jaren helaas vaker een beroep op ze moeten doen, ik ben juist heel dankbaar hoe ze me altijd hielpen.’’

Drugsverbod

De brandstichtingen, in de zomer van 2015, lopen tweemaal met een sisser af. In beide gevallen krijgt de Zevenaarder net op tijd helderheid van geest om de zelf gestookte brandjes in het appartement te blussen. ,,Maar ook dat had veel erger kunnen zijn’’, erkende de man.

Een mening die de aanklager deelde: ,,Hij bracht zichzelf en anderen in het appartementencomplex in levensgevaar.’’ Zij wil dat de man, die verminderd toerekeningsvatbaar is, een celstraf van 360 dagen - waarvan 346 voorwaardelijk - krijgt. Met aftrek van het voorarrest zou dat betekenen dat de Zevenaarder niet terug naar de gevangenis moet. Wel krijgt hij wat betreft de aanklager een alcohol- en drugsverbod en moet hij een klinische behandeling volgen.