OM eist cel voor beroven gloednieuwe iPhone in Zevenaar

Dat gebeurde in de avond van 12 november 2015, ter hoogte van de Brusselsestraat in Zevenaar. De bezorger kreeg daar de schrik van zijn leven, toen hij door een onbekende belager plotseling hard op zijn achterhoofd werd geslagen. Meerdere klappen volgen, waarna de man ten van komt. Zijn belager neemt zijn pakketje, met daarin een gloednieuwe iPhone, af en verdwijnt even snel als hij was gekomen.

Ontkend

Na politieonderzoek komt een 26-jarige Eindhovenaar in beeld als verdachte. Zelf ontkende hij dinsdag bij de rechtbank in Arnhem betrokkenheid bij de straatroof: ,,Ik heb hier niets mee te maken, simpel zat. Het klopt dat ik de telefoon uiteindelijk heb verkocht, maar ik wist niet dat-ie gestolen was. Een kennis van mij vroeg of ik de verkoop op me wilde nemen. Ik was een tussenpersoon, dat was alles.”

Valse naam

Volgens de officier van justitie zijn straatroven steeds moeilijker op te lossen: ,,Daders worden voortdurend slimmer en slimmer. In dit dossier heeft de politie daarom heel knap werk geleverd.” Zo blijkt uit het politieonderzoek dat het bewuste pakketje eerder die dag is besteld onder een valse naam, waar – aldus justitie – de Eindhovenaar achter zou zitten . Ook blijkt de man gelogen te hebben over zijn alibi voor die avond.