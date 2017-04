Pinautomaat dicht: 'Fijn voor mij, maar jammer voor het dorp'

HALLE - Vanwege het toenemend aantal plofkraken heeft de Rabobank besloten vier pinautomaten in Achterhoek en Liemers (behalve Giesbeek ook Gaanderen, Halle en Zeddam) per direct te sluiten. Alleen maar fijn, vindt Karel Teunissen.

Karel Teunissen is 93 jaar, maar nog zo vief als een jonge vent. Hij woont aan de Burg. Van Rielstraat in Giesbeek. Bij een klein gezondheidscentrum, in een appartementencomplex, zit een pinautomaat van de Rabobank. De machine is met een groot grijs schot aan het oog onttrokken.

Strips

Teunissen komt net naar buiten om een zakje afval in de container te gooien. ,,Het is gedaan met het pinnen’’, zegt hij. ,,Vanmiddag hebben ze het geld eruit gehaald. Twee weken geleden waren ze ook al bezig. Toen hebben ze dat rooster afgezet met spijlen.’’ Teunissen wijst op een rooster bij de grond naast de pinautomaat, waar metalen strips voor gemaakt zijn. ,,Ik hoorde dat ze toen een tip hadden gehad over een mogelijke plofkraak.’’

Eén van de redenen dat de Rabobank vier pinautomaten sluit en drie andere (Varsseveld, Ulft en Zelhem) in de nachtelijke uren laat bewaken, is de veiligheid van mensen die naast of boven de geldmachines wonen. ,,Ik ben wel blij dat de pinautomaat weg gaat", zegt Teunissen. ,,Ik woon er pal naast. Maar voor het dorp is het wel jammer. Nu kun je nergens meer pinnen in Giesbeek.’’

Mensenlevens

Terwijl we praten komt er een jongen op een scooter aangereden. Het blijkt Rogier Weening (17) uit Lathum. Hij pakt zijn bankpas en wil naar de pinautomaat lopen, tot hij ziet dat die is afgesloten. ,,O, dat wist ik nog niet. Ik kom net van mijn werk en wilde even pinnen. Lastig dat dat niet meer kan. Nu moet ik omrijden. Maar als daardoor mensenlevens worden gered, heb ik het er wel voor over.’’

Flappentap

Een kilometer of dertig naar het oosten, in Halle, is de pinautomaat van de Rabobank ook achter een grijs schot verdwenen. Ook deze bevindt zich in een appartementencomplex en ook hier was het de enige flappentap van het dorp.

Paul Jansen van de Rabobank belt net aan bij de bewoner van het appartement recht boven het pinapparaat. ,,Ik maak een ronde om de omwonenden te informeren’’, zegt hij.

Sjakie

Dan doet de bewoner open. Het is Sjakie de Klerk, een stoere en goedlachse vent van 69. Jansen legt uit dat de Rabobank in gesprek gaat met winkeliers, of er een is die een pinautomaat in zijn winkel wil. ,,Of anders kunnen ze mensen misschien extra laten bijpinnen.’’

De Klerk vindt het wel best. ,,Ik doe mijn boodschappen altijd in Varsseveld. Dan pin ik voortaan daar wel. En ik ben geen moment bang geweest. Ik heb boven een jachtgeweer, als ze komen schiet ik ze zo overhoop, ha ha!’’