Provincie: Zevenaarse statushouders verdelen

Commissaris der Koning Cornielje op bezoek in Zevenaar

14 februari ZEVENAAR - De stemming van de Tweede Kamer dinsdag over de herindeling van Zevenaar en Rijnwaarden was voor Commissaris der Koning Clemens Cornielje reden voor een bezoek aan Zevenaar. „Bovendien is het Valentijnsdag", grapte Cornielje tijdens zijn bezoek aan Zevenaar in het gemeentehuis.