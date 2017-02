Raad van State heropent zaak Kemperman

Kemperman is al jaren verwikkeld in een slepend conflict met de gemeente Zevenaar. Volgens de oud-ambtenaar houdt de gemeente bewust informatie achter. De RvS vraagt het Zevenaars college van burgemeester en wethouders om voor 8 maart aan te tonen of dat terecht is. Zo verzuimden B en W bij een reeks documenten het volledige formulier in te vullen.

Gepest

​Paul Kemperman werd in 2008 ontslagen door de gemeente Zevenaar. Hij houdt vol dat hij door zijn leidinggevenden is gepest. In januari vorig jaar besloot de Zevenaarse gemeenteraad een raadsenquête te houden naar het personeelsbeleid van de gemeente. Een commissie onderzoekt hoe de gemeente is omgegaan met arbeidsgeschillen in de periode 2002 tot en met 2015 tussen gemeente en (oud-) werknemers. Ook moet de raadsenquête duidelijk maken of het huidige P & O-beleid 'voldoende waarborgen biedt voor een veilig werknemersklimaat'.