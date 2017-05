Rabobank sluit nog eens vier pinautomaten wegens plofkraken

Zevenaars bedrijf BKC zaait 7,5 hectare in met vezelhennep

16 mei ZEVENAAR – Het bedrijf BKC, bekend van de productie van olifantsgras, zaait woensdag een 7,5 hectare groot terrein in met vezelhennep. De kavel is braakliggende grond in de nog niet volgebouwde woonwijk Groot Holthuizen in Zevenaar.