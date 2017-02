Rutte: aan tol A15 valt niet te tornen

Niets te kort

Rutte vindt niet dat de Gelderse automobilisten worden achtergesteld doordat zij wegenbelasting en tol moeten betalen. Hij wijst erop dat er ook in de Randstad een tolweg wordt aangelegd en dat in Zeeland in de Westerscheldetunnel ook betaald moet worden. Daarnaast zei hij dat de rijksoverheid behalve voor de A15 ook geld uittrekt voor het opknappen van de A1, het aanleggen van de N18 in de Achterhoek naar Twente en enkele wegen in Overijssel. Volgens hem komt het oosten niets te kort.

Duitse tol

De minister-president wil wel alles in het werk stellen om te verhinderen dat de Duitsers tol gaan heffen op hun snelwegen. Volgens Rutte is het terecht dat bewoners en politici in de grensstreek in Nederland zich daar tegen verzetten. ,,Het is een slecht plan. We zijn daar zeer actief in. Ik heb daar met Angela Merkel over gesproken en we doen alles om dit te voorkomen."