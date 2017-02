Waterstoring Zevenaar: wel douchen, niet drinken

Veiligheid

De reden voor het 'kookadvies' is dat het waterbedrijf niet 100 procent kan garanderen dat het water schoon is. Door de grote waterstoring kan water uit woningen terug de hoofdleiding in zijn gelopen. Dit kan voor vervuiling zorgen. Het koken van het water geeft de garantie dat het water schoon is.



Water

Speciaal voor kwetsbare doelgroepen wordt er vanmorgen water uitgedeeld bij kinderdagverblijven, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en BSO's. Zodoende hoeft hier geen water gekookt te worden. Scholen en huisartsen kunnen zelf water ophalen bij de brandweerkazernes die om 08.00 uur open gaan.



Tappunten

Vooralsnog lijkt het volgens de veiligheidsregio niet nodig om ook voor inwoners waterpunten in te richten. Mocht er toch iets mis zijn, dan hebben Vitens en de hulpdiensten extra water achter de hand. Dit wordt dan beschikbaar gemaakt voor bewoners via special tappunten.