Waterstoring Zevenaar: wel douchen, niet drinken

Veiligheid De reden voor het 'kookadvies' is dat het waterbedrijf niet 100 procent kan garanderen dat het water schoon is. Door de grote waterstoring kan water uit woningen terug de hoofdleiding in zijn gelopen. Dit kan voor vervuiling zorgen. Het koken van het water geeft de garantie dat het water schoon is. Medewerkers van Vitens hebben ondertussen meerdere monsters genomen van het leidingwater. Deze monsters zijn naar het laboratorium gestuurd voor testen. Pas als hieruit blijkt dat het water niet vervuild is, wordt het kookadvies opgeheven.

Water Speciaal voor kwetsbare doelgroepen wordt er vanmorgen water uitgedeeld bij kinderdagverblijven, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en BSO's. Zodoende hoeft hier geen water gekookt te worden. Scholen en huisartsen kunnen zelf water ophalen bij de brandweerkazernes die sinds 08.00 uur open zijn. In Zevenaar ging het hard met het water. Daar waren de eerste tien pallets (in totaal 500 liter water) binnen een half uur vergeven. Kort voor 09.00 uur kwam de tweede lading binnen. Dit keer 32 pallets. Het uitladen van deze lading, bleek lastig. De brandweer beschikt namelijk niet over een heftruck. Gelukkig bood buurman Kaplan hulp. Tappunten Vooralsnog lijkt het volgens de veiligheidsregio niet nodig om ook voor inwoners waterpunten in te richten. Mocht er toch iets mis zijn, dan hebben Vitens en de hulpdiensten extra water achter de hand. Dit wordt dan beschikbaar gemaakt voor bewoners via special tappunten.

Locaties Het water is op te halen bij de volgende locaties: - Doesburg: Halve Maanweg 3 - Giesbeek: Dorpsplein 7 - Zevenaar: Professor Aalbersestraat 3 - Lobith: Industrieweg 1a - Pannerden: Renbaan 1c - Duiven: Ploenstraat 3 - Rheden: Worth Rhedenseweg 66 Verzorgingshuizen Al eerder zondag begon Vitens met het verstrekken van water aan verpleeg- en verzorgingshuizen in het getroffen gebied. Daarvoor werden 20.000 jerrycans naar de brandweerkazerne in Zevenaar gereden en van daar uit verder gedistribueerd. Elke bewoner kreeg drie flessen water.

Lek

Het lek dat de storing veroorzaakte is inmiddels gedicht. Vitens had enige moeite om bij de leidingbreuk te komen omdat deze in een oever zat. Hierdoor moest er eerst een behoorlijke hoeveelheid water weggepompt worden voor de leiding toegankelijk was.



Ondanks het dichten van het lek stroomt het water nog niet via de reguliere leidingen. Zo komt het water momenteel uit de regio Arnhem. Wanneer het water weer vanuit het reguliere aansluitpunt geleverd kan worden, is nog niet bekend.



Vragen

Het kookadvies blijft waarschijnlijk 48 uur gelden. Mensen met aanvullende vragen kunnen terecht bij de Veiligheidsregio door te bellen met (026) 377 54 60. Dit nummer is tussen 07.00 en 12.00 uur te bellen.