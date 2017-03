Wethouder: 7Poort wordt gewoon voor 100 procent ontwikkeld

ZEVENAAR - Bedrijventerrein 7Poort wordt voor 100 procent ontwikkeld. Dat is althans de stellige overtuiging van Zevenaars wethouder Gerard Hendriksen. In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) staat 7Poort genoemd als een mogelijk te schrappen bedrijventerrein.

Volgens het RPW, dat is opgesteld door negentien gemeenten in de regio, moet het mes in de Gelderse bedrijventerreinen. De provincie onderschrijft dat Gelderland teveel bedrijventerreinen heeft. Daarom is het de bedoeling een streep te zetten door de 49,6 hectare bedrijventerrein die nu nog beschikbaar is op 7Poort.

Voorwaarden

Hendriksen benadrukt dat daaraan voorwaarden zijn verbonden. De belangrijkste is de aanleg van de nieuwe op- en afrit bij de A12. Die is cruciaal voor het Zevenaarse bedrijventerrein. Eind 2019 moet de garantie er liggen dat de nieuwe op- en afrit er ligt, meldt het RPW: ,,Als dat zo is, kan Zevenaar 7Poort alsnog in het rijtje bedrijventerreinen met de kleur groen belanden."

A15

Dat dit gaat gebeuren, staat voor Hendriksen als een paal boven water. Vandaag ondertekent minister Melanie Schultz van Haegen in Groessen het tracébesluit voor de aanleg van de A15. Daarmee wordt 100 procent zeker dat die nieuwe op- en afrit er in 2022 ligt, verwacht Hendriksen. Zevenaar heeft bedongen dat bij de aanleg van het nieuwe A15-tracé wordt begonnen met de verbreding van de A12 in Zevenaar en de nieuwe toeritten. Dit werk wordt in zijn geheel aanbesteed.

Verkoop

Hendriksen wijst er daarnaast op dat Zevenaar tot 2020 gewoon doorgaat met de verkoop van 7Poort. ,,Er is niks bevroren, er staat niks on hold. We mogen die grond tot 2020 gewoon uitgeven als dat lukt."

Vertragen

Los van het RPW is Zevenaar met buurgemeente Montferland in onderhandeling over 20 hectare grond op 7Poort. Hendriksen gaf eerder aan dat Zevenaar bereid is de uitgifte op 7Poort met tien jaar te willen vertragen ten behoeve van de ontwikkeling van het Montferlandse bedrijventerrein DockNLD. Hierover verwacht hij binnen een maand duidelijkheid. ,,Ook met het oog op DocksNLD kun je niet zomaar een streep door 7Poort zetten", stelt Hendriksen. ,,Zevenaar, Montferland en Emmerich vormen straks een belangrijk logistiek knooppunt."