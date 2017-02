Zevenaar hoort gemeenteambtenaren onder ede

In totaal worden in de raadszaal van het Zevenaarse gemeentehuis in vier dagen elf openbare verhoren gehouden. Naast vandaag gebeurt dat op 1, 9 en 15 maart. De verhoren zijn live te volgen via de website van de gemeente en onder dit artikel. Het eerste verhoor duurt tot 12:00 uur. Behalve oud-medewerkers worden in de verhoren in maart onder andere oud-burgemeester Jan de Ruiter en de wethouders Anja van Norel en Tienke van der Werf verhoord.