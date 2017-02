Zevenaarse enquêtecommissie hoort nu drie bestuurders

Rechtszaken

Politiek Zevenaar besloot vorig jaar dat bestuurders, oud-bestuurders, ambtenaren en ex-ambtenaren onder ede moeten worden gehoord over de sfeer op de werkvloer tussen 2002 en 2016. De raadsenquête is een gevolg van de rechtszaken die jurist Paul Kemperman aanspande tegen zijn voormalig werkgever, Zevenaar.

Financiën

Bless wordt als eerste gehoord, tussen 10.00 en 12.00 uur. Hij was van 2005 tot halverwege 2010 wethouder van Financiën in Zevenaar. Daarna is het de beurt aan Wiendels, die nu wethouder is in Geldermalsen. Hij wordt van 13.00 tot 15.00 uur aan de tand gevoeld. Van der Werf is nu wethouder en beantwoordt tussen 15.30 en 17.30 uur vragen.