Zoë Geritz Gelderse kandidaat voor Nederlandse Miss World-verkiezing

Blowende Duitser zonder rijbewijs van A12 gehaald na vluchtpoging

15 april ZEVENAAR - De Duitse bestuurder van een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A12 bij Zevenaar bekeurd nadat hij in Duitsland een stopteken had genegeerd. De man ging er daar met 200 kilometer per uur vandoor. Na zijn aanhouding bleek bovendien dat hij zonder rijbewijs en met een joint achter de kiezen in de auto was gekropen.