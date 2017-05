Schilderworkshop met conservator Rijksmuseum op Zwarte Cross

Daarnaast zijn donderdag nog veel meer namen van optredende acts bekendgemaakt. Zo komt oud-profvoetballer Paul Bosvelt naar de Theaterweide. De Doesburger, onder meer bekend van Oranje en Feyenoord, zat in Doetinchem in de klas bij festival-organisator Gijs Jolink en is al jaren achtereen vaste gast op de Zwarte Cross. Vrijdagmorgen 14 juli tussen 11.00 en 11.30 uur wordt hij geïnterviewd door de cabaretiers Thijs Kemperink en Frans Miggelbrink, waarin hij onder meer zal vertellen over zijn profcarrière en zijn leven na het voetbal.