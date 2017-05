Zwarte Cross past Colour Race aan na ophef over kleurpoeder

Dit noopte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onlangs tot een waarschuwing voor het kleurpoeder. De Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross, heeft hierop actie ondernomen en in Holi Color Powder een leverancier gevonden, die kleurpoeder levert dat aan alle gestelde eisen voldoet.



Deelnemers aan de Holy Colour Race kunnen het gewenste aantal kilo's kleurpoeder bestellen bij het bedrijf, dat het vervolgens in het Rennerskwartier aflevert. De Cross-organisatie neemt poeder dat van andere bedrijven komt, in beslag.



Ook benadrukt de Feestfabriek dat het poeder alleen in de lucht geschoten mag worden; richten op andere deelnemers of toeschouwers is niet toegestaan.



De Zwarte Cross is van donderdag 13 tot en met zondag 17 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde.



