Brand in stal in Aalten, onduidelijk of alle kalveren op tijd buiten waren

met video Zeven gewonden bij frontale botsing twee auto's in De Heurne: één persoon in kritieke toestand

DE HEURNE - Op de Casperstraat in De Heurne bij Aalten zijn rond 22.15 uur dinsdagavond twee auto’s frontaal met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten zeven inzittenden gewond. Een van hen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

23 november