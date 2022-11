Politie in Arnhem vindt grote som cash in auto 28-jarige Duivenaar: man wordt verdacht van witwassen

update Arbeidsmi­grant die zwaarge­wond in woning werd gevonden, is niet het slachtof­fer van een misdrijf

ARNHEM - In een huis aan de Verwoldelaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water is zondagmorgen vroeg een arbeidsmigrant ernstig gewond geraakt. Zeer vermoedelijk is de man gewond geraakt door een scherp voorwerp.

25 oktober