Wéér gaat een auto in vlammen op in Arnhem: achtste autobrand sinds begin oktober

Met video Weer is het raak in deze wijk in Arnhem: drie autobran­den in nog geen uur tijd

Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag goed raak in Arnhem-Zuid: in nog geen uur tijd werden er drie auto's in brand gestoken. Vorige maand gingen er in diezelfde wijk ook al zeven auto's in vlammen op.

12 november