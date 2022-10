Man wordt onwel in zijn auto in Millingen aan de Rijn, omstanders en brandweer reanimeren hem

Linnenkast in woongebouw van Pluryn in brand: brandweer ontruimt pand Groesbeek

GROESBEEK – In een linnenkast in gebouw De Burcht ‘Wilg ‘op het terrein van Pluryn aan de Nijmeegsebaan in Groesbeek is vrijdagochtend brand ontstaan. De Nijmeegse brandweer rukte uit om de brand te blussen. Bewoners moesten tijdelijk hun kamers verlaten. Er vielen geen gewonden.

28 oktober