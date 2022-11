Geen vuurwerk, maar schietincident in Zettense loods

Kort na middernacht zou een man de loods aan de Wageningsestraat in Zetten zijn binnengestormd en zijn gaan schieten, zegt een bron tegen De Gelderlander. Over de achtergrond van het schietincident kan de politie nog niets meedelen.



Er is nog niemand aangehouden, stelt een politiewoordvoerder maandagmiddag. ,,We doen onderzoek naar de gebeurtenissen en de achtergronden. We zoeken getuigen die iets meer gezien hebben en/of ons meer kunnen vertellen over dit schietincident.”



Omstanders dachten vrijdagnacht dat de knallen werden veroorzaakt door vuurwerk. Nu blijkt dat er wel degelijk een vuurwapen in het spel was.