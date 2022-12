Auto botst tegen paal in Breda, twee personen naar het ziekenhuis

Politie vindt hennepkwe­ke­rij met 400 planten in Fijnaartse woning, bewoonster aangehou­den

FIJNAART - De politie heeft donderdag een werkende hennepkwekerij geruimd in een woning in Fijnaart. In totaal werden ongeveer vierhonderd planten uit drie kweekruimtes vernietigd, meldt de politie. De bewoonster van het huis aan de Rode Kruisstraat werd aangehouden.

24 december