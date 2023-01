Brand met veel rook bij schuur in Nistelrode, omstanders horen knallen

Vrouw wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs en laat zoon verder rijden, maar die heeft ook geen papiertje

SOMEREN - Een opmerkelijk tafereel voor de politie in Someren dinsdagmiddag. Een vrouw werd daar betrapt terwijl ze achter het stuur zat zonder rijbewijs en werd bekeurd. Ze stond nog voor haar woning en beloofde dat iemand anders verder zou rijden. Dat was echter haar zoon, die ook nog nooit zijn rijbewijs had gehaald.

12 januari