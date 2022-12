Chinook van jaar oud maakt voorzorgslanding in Hilvarenbeek, Luchtmacht-technici doen onderzoek

De technici doen onderzoek naar de oorzaak van de storing en proberen deze daarna op te lossen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er met de helikopter aan de hand was. De Chinook moest rond 21.30 uur aan de grond worden gezet tijdens een avondtraining.

Volgens een woordvoerder van de Luchtmacht maakt een Defensiepiloot een voorzorgslanding bij een indicatie dat er iets mis is met de systemen. ,,Net als bij een auto is het verstandig om ergens stil te gaan staan en de oorzaak te onderzoeken”, zegt woordvoerder-majoor Wilko ter Horst-Delstra. ,,We willen geen risico’s lopen.”

Volgens een woordvoerder kreeg de piloot een sein dat er iets mis was met de systemen van de helikopter, waarop deze in het buitengebied van Hilvarenbeek aan de grond werd gezet.

Chinook in de nacht bewaakt

Omdat bij daglicht beter onderzoek kon worden gedaan, is de Chinook in de nacht van maandag op dinsdag bewaakt door Defensiepersoneel. Ter Horst-Delstra: ,,Dat doen we als een reparatie in de avond ingewikkeld wordt. We laten Luchtmacht-toestellen niet zonder toezicht achter.” Het gaat om een bijzonder toestel: de D-480 was in 2021 een van de eerste Chinooks van de nieuwe generatie die aan Defensie werd geleverd.

Een reparatieploeg onderzoekt dinsdag wat er precies mis is met de helikopter. Tussendoor wordt de Chinook getest. Aan het Nestven staan voor de reparatie veel wagens van Defensie en bewakingsvoertuigen. Een van de legerauto’s kwam vast te zitten in een weiland en moest door de trekker van een boer worden losgetrokken.

Eerdere voorzorgslandingen

Het is niet de eerste keer dat een Chinook van Defensie een voorzorgslanding maakt: in 2018 moest zo’n helikopter landen in een weiland bij Velddriel. Dat toestel kon pas na uren sleutelen weer de lucht in. Een ander toestel van de Luchtmacht, het Hercules-vliegtuig, moest vorige week binnen twee dagen twee keer uit voorzorg landen. En een Apache-gevechtshelikopter moest in september landen na een botsing met een boom.

Toch verzekert woordvoerder Ter Horst-Delstra dat dit niet hoeft te wijzen op grote problemen: ,,Dit gebeurt niet heel regelmatig, maar het is normaal dat we wel eens een indicatie van het toestel krijgen dat iets niet goed werkt. Luchtmacht-piloten moeten volgens hun training dan landen.”

