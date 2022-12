Drie kinderen (8, 12 en 14) zwaargewond bij botsing tussen twee auto's in Oss, twee mannen aangehouden

Tientallen meters verderop

De kruising lag na de zware botsing bezaaid met brokstukken van beide voertuigen. Het moet een harde klap zijn geweest: de auto van de twee verdachten is meters voorbij het kruispunt achter een verkeersbord langs de weg terechtgekomen. Het voertuig van het gezin, een witte Mercedes, bleef na de botsing op de kruising staan, maar is waarschijnlijk wel door de klap gedraaid.

Op de Megensebaan is vanochtend, uren na het ongeval, de technische recherche nog altijd bezig met uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de botsing. Volgens de Officier van Dienst worden daarbij onder meer verkeerslichten uitgelezen en camerabeelden gezocht. ,,Pas dan kunnen we zeggen wat er is gebeurd.” Of er getuigen zijn van het ongeval is nog niet bekend. Vanwege het onderzoek is de kruising vandaag nog enkele uren afgesloten.