Forse schade bij botsing in Roosendaal

Conciërge (56) aangehou­den voor seks met 16-jarige leerlinge

HELMOND - Een 56-jarige man is op 14 december aangehouden in zijn woning in Helmond omdat hij langere tijd seksueel contact zou hebben gehad met een 16-jarig meisje. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De verdachte was conciërge op de school waar het meisje leerling was.

5 januari