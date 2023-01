Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven door ongeval

Met video Politie staakt grote zoekactie naar 10-jarig meisje in Tilburg, geen vermissing gemeld

TILBURG - De zoekactie naar een 10-jarig meisje in Tilburg dat mogelijk is verdwenen, is maandagnacht rond 03.00 uur gestaakt, zo meldt de politie dinsdagochtend. Iemand meldde dat het meisje was ingestapt in een busje en dat de situatie vreemd aanvoelde.

