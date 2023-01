Glas uit deur van supermarkt geslagen bij inbraak in Liempde, niemand aangehouden

LIEMPDE - De politie doet onderzoek naar een inbraak bij de Coop-supermarkt in Liempde, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond. Eén of meerdere inbrekers zijn hardhandig te werk gegaan: de pui is ontzet en het raam is uit de schuifdeuren bij de ingang geslagen.