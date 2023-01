Houdt de ‘horrorfokker’ in Eersel zich nu aan de regels? NVWA is bezig met inspectie

met videoEERSEL - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dinsdagochtend begonnen aan een grote inspectie bij de hondenfokkerij aan de Grote Aardweg in Eersel. De organisatie kijkt of de honden op dit moment wél de juiste zorg krijgen.

Zo'n twintig medewerkers van de NVWA, bestaande uit inspecteurs, dierenartsen en gedragstherapeuten, controleren hoe het met de honderden honden die aanwezig zijn gaat. Aanleiding voor de inspectie is de controle in december. Toen werden 29 honden in beslag genomen, omdat ze acuut medische zorg nodig hadden. Het ging hier al om een herinspectie vanwege eerder opgelegde maatregelen voor de hondenfokker.

Niet best aan toe

,,Behalve de honden die acuut medische zorg nodig hadden, zagen we ook een aantal honden die er niet al te best aan toe waren”, zegt een woordvoerder van de NVWA. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld honden met een natte vacht of tandvleesproblemen. De fokker heeft tijd gekregen om de honden de juiste verzorging te geven. We kijken nu of dat is gedaan. Zo niet dan nemen we deze honden mee.”

De woordvoerder geeft aan dat het om een grote inspectie gaat. Behalve de NVWA, is er ook politie aanwezig om de veiligheid en de openbare orde te waarborgen. Daarnaast zijn er medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwezig. Zij kijken naar opvangplekken voor honden die mee worden genomen.”

Overtredingen

Of er honden worden meegenomen weet de woordvoerder nog niet zeker. ,,Het is een grote inspectie die misschien wel twee dagen kan duren. We doen dit in kader van het handhavingstraject. In een eerder stadium zijn er overtredingen geconstateerd. Volgens het bestuursrecht moet je de fokker tijd geven om dingen te kunnen herstellen. Nu kijken we of dat ook is gedaan. Zo letten we bijvoorbeeld op tandsteenproblemen, natte vochten, de veiligheid van de hokken en hoe groot ze zijn, maar ook naar het drinkwater en de kwaliteit van het voedsel.”

Mochten er problemen worden geconstateerd dan kunnen er honden in beslag worden genomen. De NVWA komt later met updates over de inspectie.

Misstanden

In juni van het vorige jaar werden verschillende misstanden vastgesteld. Er zaten op dat moment te veel honden in een hok, waren er veel viervoeters vies en werden er veel gebitsproblemen geconstateerd. Afgelopen december was de situatie onvoldoende veranderd waardoor er 29 honden werden meegenomen, die acute medische zorg nodig hadden.

De 'horrorfokkerij’ telde in juni zo'n vijfhonderd hondjes. House of Animals deed aangifte tegen de eigenaar van de ‘puppyfabriek’. De NVWA legde het bedrijf maatregelen op en gaf tijd voor verbetering. Vorige week gaf één van de eigenaren bij de Raad van State aan dat er nu nog zo'n vierhonderd honden zitten. Dat aantal kan de woordvoerder van de NVWA niet bevestigen. ,,Wel dat het er veel zijn.”

In Eersel maakte dierenwelzijnsorganisatie House of Animals undercoverbeelden van zo'n vijfhonderd honden. De dieren zouden ernstig verwaarloosd worden.