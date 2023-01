Kersverse bestuurder (18) scheurt meer dan 70 kilometer te snel door bebouwde kom van Udenhout

Hevige regenval zet wegen en voetbalvel­den in de regio Waalwijk blank

WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE - Door de hevige regenval in nacht van vrijdag op zaterdag, is er in de regio op heel wat plaatsen flinke wateroverlast ontstaan. Onder andere wegen en voetbalvelden staan blank.

31 december