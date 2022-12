Man (25) zwaargewond geraakt bij carbidschieten in Diessen

update + met video Toestand zorgwek­kend van man die klem zat tussen autodeur en boom in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Op de Johan van Oldenbarneveltlaan in Etten-Leur is donderdagochtend een opvallend ongeluk gebeurd. Een man is klem komen te zitten tussen de deur van zijn werkbusje en een boom en is daarbij ernstig gewond geraakt aan zijn hoofd. Zijn toestand is zorgwekkend.

29 december