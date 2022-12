Man aangehouden voor diefstal katalysator in Waalwijk

met video Man (33) in gezicht gestoken in Schijndel: slachtof­fer naar ziekenhuis en één aanhouding

SCHIJNDEL - Op de Hoofdstraat in Schijndel heeft donderdag aan het eind van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Een 33-jarige man is hierbij in zijn gezicht gestoken door een andere man (38). Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

23 december