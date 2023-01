Politie achtervolgt busje vanuit Wernhout tot in Belgische bossen

400 kilo vuurwerk opgeslagen in hal van Brabantse woning, volledige voorraad ingenomen

DEN BOSCH - Een 48-jarige Bosschenaar sloeg in de hal van een woning aan de Burchtenlaan 400 kilo vuurwerk op. De politie nam woensdagochtend al het vuurwerk in beslag. Agenten kwamen de knallers in Den Bosch op het spoor door een anonieme tip.

28 december