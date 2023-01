Politie achtervolgt man op mogelijk gestolen scooter in Breda, bestuurder na vlucht aangehouden met taser

Met video Grote zoekactie naar 10-jarig meisje dat mogelijk in busje stapte in Tilburg

TILBURG - De politie in Tilburg is maandagavond op zoek naar een 10-jarig meisje. Volgens een melder is zij in een busje gestapt. De melder had daar volgens de politie een vreemd gevoel bij. Agenten kammen nu de wijk rondom de Philips Vingboonsstraat uit.

23 januari