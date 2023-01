Schuur verloren door brand in Nistelrode, brandweer doet metingen vanwege asbest

MET VIDEONISTELRODE - De brandweer is maandagochtend druk bezig met het bestrijden van een brand in een schuur bij een boerderij in Nistelrode. De brand ontstond rond 10.20 uur in het gebouw aan het Loo.