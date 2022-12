Tientallen ongevallen op spekgladde wegen in Brabant, meldkamer raakte overbelast

UpdateIJzel in Brabant zorgde zondagavond voor veel ongevallen op de snelweg. Onder andere op de A2, A4, A17, A29, A50 en A58 ontstonden ongelukken door de gladheid. Code oranje duurde in Brabant tot ongeveer 05.00 uur. Code geel gold nog tot een uur later. Politie en Rijkswaterstaat adviseerden om tot die tijd niet de weg op te gaan, tenzij dit noodzakelijk was.

Volgens de politie kwamen zondagavond tientallen meldingen binnen van aanrijdingen. Er zijn meerdere botsingen en aanrijdingen gemeld op de A58 bij Breda, Roosendaal en Tilburg. De hulpdiensten hadden hun handen vol, vertelde een politiewoordvoerder: ,,We kunnen niet overal naartoe rijden. Op dit moment moeten we keuzes maken en krijgen de incidenten met letsel voorrang.”

Ook op de A4, A17 bij Moerdijk en de A29 ter hoogte van Willemstad en Heijningen was het opletten geblazen. De eerste melding van een ongeval op de snelweg kwam zondag rond 19.20 uur binnen. De drukte heeft ervoor gezorgd dat de meldkamer van de Veiligheidsregio in Bergen op Zoom overbelast raakte. Zij riepen op om alleen te bellen als er sprake was van een noodgeval.

Volledig scherm Ook op het Havenplein in Helmond is er een ongeval ontstaan door ijzel. © Fotopersburo Bert Jansen

Later op de avond stroomden er ook steeds meer incidenten binnen in het midden en oosten van Brabant. Zo werd de Burgemeester Letschertweg (N260) in Tilburg zondagavond spiegelglad door de ijzel. Meerdere auto’s schoven rond 21.00 uur van de weg en belandden in de sloot. De weg werd afgesloten tussen de splitsing met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en de splitsing met de Gesworenhoekseweg.

Ook op de A50 bij Son en Breugel, op de A2 ter hoogte van Vught, bij Eindhoven en ter hoogte van Maarheeze, op de N2 bij Veldhoven en op de N69 bij Dommelen gebeurden zondagavond ongevallen. Toen de hulpdiensten arriveerden op de N69, waar twee auto's tegen elkaar op waren gebotst, belandde nog een auto in de vangrail. Zover bekend is een vrouw naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Twee auto's zijn in de vangrail beland in Dommelen. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

A58 tijdelijk dicht

Meerdere wegen in Brabant gingen vanaf 18.00 uur dicht door de ongelukken. Onder meer de A58 werd door ongevallen op de spekgladde snelweg tijdelijk afgesloten. Op de weg was er volgens de politie sprake van ‘materiële schade en letsel’. Er werd door Rijkswaterstaat zout op de Brabantse wegen gestrooid zolang dar nodig was.

De Polderbaan op Schiphol werd tijdelijk gesloten wegens de gladheid. ,,Er wordt nu gesproeid op de baan met een antivries-vloeistof”, vertelde Schiphol-zegsman Stefan Donker. ,,We bekijken nu of dit sproeien het gewenste effect heeft. Wij kunnen namelijk geen zout strooien, dat is weer slecht voor de vliegtuigen.” Aankomende vluchten weken uit naar de Zwanenburgbaan.

Volledig scherm Ook in Tilburg zorgt de ijzel voor een hoop ongevallen. © Toby de Kort

Code oranje

Eerder op de dag heeft het KNMI al code oranje afgegeven voor het hele land. Rijkswaterstaat adviseerde niet de weg op te gaan en gaf aan dat er zelfs al enkele wegen afgesloten waren. Ook de politie raadde aan om binnen te blijven vanwege de spekgladde wegen. ‘De wegen zijn goed gestrooid maar kunnen u alsnog verrassen. Wij ervaren zelf dat de trottoirs en niet gestrooide weggedeelten spekglad zijn. Als u de komende uren niet naar buiten hoeft, raden wij u dringend aan om binnen te blijven’, schreef de West-Brabantse politie in een tweet.

Geen code rood

Het KNMI zag ondanks de gevaarlijke situatie op de wegen geen aanleiding om de waarschuwing van code oranje op te schalen naar code rood. ,,Dan praat je over een maatschappij-ontwrichtende situatie. Daar was nu geen sprake van.” Het KNMI heeft code oranje wel in alle provincies met twee uur verlengd, omdat de bodem minder snel warmer werd dan voorspeld. In Zeeland geldt de waarschuwing nu tot 01.00 uur. In de noordelijke provincies is code oranje van 21.00 uur tot 06.00 uur van kracht.

Volledig scherm Ongeval op de A58 bij knooppunt Galder zondagavond. Eén persoon raakte gewond. © EYE4images / Marcel van Dorst

Vlaanderen

Ook het verkeer in Vlaanderen had zondagavond last van ijzel. ,,In Oost-Vlaanderen hebben we al tientallen incidenten gezien, van slippartijen over voertuigen in de gracht tot botsingen”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum tegen HLN. ,,Als je vanavond niet op de baan moet, blijf dan binnen.” In het Oost-Vlaamse Aalter kwam rond 18.25 uur een vrouw van 54 jaar om het leven bij een ongeval.

Volledig scherm Op de N69 ter hoogte van Dommelen zijn meerdere auto's van de weg geraakt. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

Volledig scherm Op de N69 ter hoogte van Dommelen zijn meerder auto's van de weg geraakt. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

