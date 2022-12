Veel minder treinen tussen Tilburg en Breda door defect spoor, duurt tot 16.00 uur

Bevroren dode man in vijver in Huisseling is vermoede­lijk vermiste (41) uit Ravenstein

HUISSELING - De politie heeft sterk het vermoeden dat de 41-jarige vermiste Lowie uit Ravenstein afgelopen vrijdag dood is gevonden in een vijver aan de Grotestraat in Huisseling. Een afgenomen dna-test moet definitieve uitsluiting geven.

19 december