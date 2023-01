Voetganger gewond bij aanrijding in Waalwijk

met video Brandweer rukt groots uit voor brand in bedrijfs­pand in Heesch

HEESCH - Bij een bedrijf aan de Nieuwstraat in Heesch is woensdagavond brand uitgebroken. Twee tankautospuiten, een waterwagen en een hoogwerker van de brandweer zijn bezig met blussen. De brand is onder controle.

