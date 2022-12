Wijk afgezet vanwege mogelijke asbest na grote brand in loodsen Zevenbergen

Door de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Volgens gemeente Moerdijk is op verschillende plekken in Bosselaar-Zuid materiaal gevonden. Op last van de burgemeester is daarom de wijk Bosselaar-Zuid afgezet bij de Kuringen en de Zuidrand. Het is nog niet bekend hoe gevaarlijk het materiaal is. ‘Daarom nemen we voor de zekerheid alle voorzorgsmaatregelen die voor asbest gelden. Dit betekent in de eerste plaats dat we contact en verspreiding zo veel mogelijk voorkomen.’