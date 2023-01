Zeer grote brand in voormalig kerkgebouw in Veghel, pand is niet meer te redden: ‘Dit is een ramp’

VEGHEL - In een voormalig kerkgebouw aan De Hermey in Veghel is tijdens de jaarwisseling een grote brand uitgebroken. Vermoedelijk door vuurwerk. Het gebouw staat volledig in lichterlaaie en is niet meer te redden.