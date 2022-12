Auto botst tegen boom in Drempt, inzittende moet naar ziekenhuis

update | met video Uitslaande brand treft huis met rieten dak in Baak, pand waar twee gezinnen wonen zwaar beschadigd

In Baak in de Achterhoek woedde gisteren aan het begin van de avond een forse brand in een huis met een rieten kap. De schade is groot, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Niemand raakte gewond.

6 december