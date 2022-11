Brandweerkorpsen uit wijde omgeving rukken uit voor grote uitslaande woningbrand in Drempt

Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn opgeroepen om de vlammen in de woning met rieten kap te bestrijden. Het gaat om korpsen uit Doetinchem, Steenderen, Zelhem, Vorden, Kootwijkerbroek, Brummen, Vorden en Dieren. Ook werd een eenheid uit Epe ingeschakeld die gespecialiseerd is in het bestrijden van branden in rieten daken. Ook is een ambulance opgeroepen, maar volgens de brandweer zijn er voor zover bekend geen gewonden.



Toen de eerste brandweerwagen aankwam op het terrein sloegen de vlammen al uit het dak van de achterste van de geschakelde woningen (gebouwen met een verbinding er tussen). De brand bevindt zich in de rieten kap rond de schoorsteen.



Rond middernacht was de brandweer nog volop in touw om de brand te bestrijden. Volgens de brandweer vragen branden in de rieten kap om een specialistische aanpak. Het bestrijden daarvan duurt vaak lang, omdat het riet uit elkaar getrokken moet worden om brandhaarden te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.