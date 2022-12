Vrouw belandt met haar auto op de kant in de sloot

met video Auto knalt na aanrijding met scootmo­biel tegen woning in Wijk bij Duurstede

Aan de Jacob van Ruisdaelstraat in Wijk bij Duurstede is woensdagochtend een auto tegen een woning aangereden. Na een botsing met een scootmobiel is de automobilist doorgeschoten tegen het pand aan. De hulpdiensten zijn in grote getale uitgerukt.

