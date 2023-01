Vrouw schrikt van overstekend dier en belandt in de sloot in Buren

‘Bezwete Georg’ was volgens rechter meer dan koerier en draait cel in voor bezit van hennep en witwassen in Maurik

De 32-jarige Georg R. uit Dortmund is woensdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het vervoer en bezit van 71 kilo henneptoppen en het witwassen van ruim 60.000 euro. De Duitser werd eind juli op heterdaad betrapt in een loods in Maurik.

16 november