Vader redt kinderen uit brandende chalet in Voorthuizen

Auto uitgebrand in Veenendaal: brandstich­ting mogelijk gefilmd

VEENENDAAL - In de Meindert Hobbemastraat in Veenendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een auto helemaal uitgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en heeft beelden ontvangen waarop mogelijk de brandstichters te zien zijn. Met een getuigenoproep probeert de politie getuigen te vinden van het misdrijf.

28 oktober