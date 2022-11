Agenten vinden drugs bij controle van auto op A18

update | met video Wéér een autobrand in Doetinchem, buurt verontrust: ‘Er is hier altijd wat’

Een bestelbusje dat achter de vijfde flat aan de Caenstraat in Doetinchem stond, is zaterdagavond in vlammen opgegaan. De brandweer hield ramptoeristen op ruime afstand omdat er mogelijk vuurwerk in de auto zou liggen.

30 oktober