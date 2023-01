Automobilist opgepakt na veroorzaken aanrijding Zelhem: verdacht van rijden met drugs op

update Politie duwt brandende auto weg in Doetinchem om andere wagens te sparen

DOETINCHEM - Een felle autobrand heeft in de nacht van zondag op maandag gewoed aan de Kloosstraat in Doetinchem. Door nog onbekende oorzaak vloog een auto op een parkeerplaats bij een flatgebouw in brand. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

12 december