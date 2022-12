Fietsster gewond bij aanrijding in Doetinchem

De vrouw fietste vanaf de Albert Heijn in de richting van het Graafschap College. Een automobiliste die richting de Keppelseweg reed had dit niet tijdig door, waardoor een aanrijding volgde. De fietsster raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht.



De fiets raakte zwaar beschadigd en is door kennissen opgehaald. De auto liep ook de nodige schade op en kon vanwege een kapotte accu ook niet verder. Hij is aan de kant geduwd.