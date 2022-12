Man gewond aan gezicht bij vechtpartij in Doetinchem

Het slachtoffer is met letsel aan zijn gezicht per ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig.



De politie heeft een verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De vechtpartij trok veel bekijks.



Het is het tweede geweldsincident in twee dagen tijd in het uitgaansleven in het centrum van Doetinchem, eerder werd een 17-jarige jongen mishandeld door een groep.