Twee geldautomaten opgeblazen, Duitse politie jaagt met helikopter op verdachten in snelle A6

De criminelen sloegen rond 04.20 uur toe op de Velener Straße in de plaats, net over de grens bij Winterswijk. Of er sprake is van buit, is niet bekendgemaakt. Volgens de getuigen sloegen na de explosie meerdere mensen op de vlucht in een donkere auto, vermoedelijk een Audi A6. Op het kenteken stond de stadscode BN, voor Bonn.



De politie zocht tevergeefs naar de daders, onder andere met een helikopter.