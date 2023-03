Scooterrijder gewond door aanrijding in Duiven

Kabouters in Duiven beklad met hakenkrui­zen: ‘Vrijwilli­gers kabouter­pad zijn er helemaal klaar mee’

Om moedeloos van te worden. Want waarom moeten de kabouters langs het kabouterpad in Duiven keer op keer vernield en beklad worden? Ditmaal zelfs met hakenkruizen. Vrijwilligers van het kabouterpad hebben de tranen in de ogen.